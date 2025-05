Diniz diz que não entendeu gesto de Loide Augusto e irá conversar com atacante

Treinador comenta situação com o angolano durante o jogo contra Operário, no qual o Vasco obteve classificação para as oitavas da Copa do Brasil

O técnico Fernando Diniz comentou uma situação envolvendo o atacante Loide Augusto durante o jogo contra o Operário-PR, no qual o Vasco se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador cruz-maltino disse, em coletiva de imprensa em São Januário, que não entendeu um gesto do jogador e que irá conversar com o angolano. Confira o vídeo!