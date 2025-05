Defesa de Bruno Henrique pede arquivamento de investigação; veja argumentos

Atacante do Flamengo e familiares são investigados por suspeita de envolvimento com apostas; Audiência no STJD será na próxima segunda-feira

Os advogados alegam que as condutas imputadas ao atacante não são adequadas às ações relatadas. A solicitação aconteceu na tarde da última terça-feira na 7ª vara criminal do DF. Assim, o Ministério Público vai analisar e se manifestar no processo.

A defesa de Bruno Henrique, atacante do Flamengo , protocolou um pedido de arquivamento do inquérito que apura possível fraude ligada à manipulação de apostas esportivas. O jogador é investigado por supostamente forçar um cartão amarelo com o objetivo de beneficiar apostadores. A informação inicial é do portal “Leo Dias”.

A defesa do atacante argumentou que tal prática faz parte do esporte. Além disso, mostrou que os ganhos totais são de cerca de R$ 15 mil, variando entre R$ 128 e R$ 1.268 por pessoa, classificando como irrelevante no ramo das apostas.

“É necessário destacar que o tipo penal do artigo 200 da Lei Geral do Esporte não se aplica à situação hipotética de um atleta que deliberadamente recebe um cartão amarelo em razão de estratégia desportiva, como ocorre nos casos em que o jogador se encontra “pendurado” com dois cartões e opta por forçar a suspensão em partida, com intuito de evitar desfalque em confrontos posteriores, ou aproveitando para se poupar fisicamente. É que tal prática, embora possa ser objeto de debate sob a ótica da ética desportiva, é conhecida, admitida e publicamente debatida entre atletas, treinadores, dirigentes e ex-árbitros, como expediente tático possível dentro da lógica competitiva do esporte de alto rendimento”, diz um trecho do texto.

Audiência no STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou audiência para ouvir o atacante Bruno Henrique e outras nove testemunhas.

Além do atacante do Flamengo, foram indiciados Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador. Os três, afinal, fizeram apostas. Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos também vão para audiência. Eles, aliás, são amigos de Wander, segundo as investigações.