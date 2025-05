Corinthians bete o América-MG e fica com a vice-liderança do Brasileirão Feminino

A equipe celeste ainda joga nesta rodada e tem 29 pontos. O Timão foi a 25. Por outro lado, com 16 pontos somados, as Spartanas do América-MG chegaram à terceira partida seguida sem vitórias e podem terminar a rodada fora do G-8.

O Corinthians foi até Sete Lagoas (MG) enfrentar o América-MG pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas venceram por 1 a 0 e ficaram com a segunda colocação, atrás do Cruzeiro. Contudo, até a vitória se confirmar, o São Paulo havia assumido a vice-liderança da competição nacional.

Muitas chances para o Corinthians

Desde o início da partida, as Brabas empilharam chances de gol. Contudo, nada parecia dar certo. A partida das rivais do São Paulo já havia acabado e, assim, elas estavam tomando o segundo lugar do Timão da classificação do Brasileirão Feminino.

O alívio veio no fim

No entanto, aos 38 do segundo tempo Andressa Alves escorou um cruzamento de Vic Albuquerque e, enfim, balançou as redes para o Timão. Foi a segunda vitória do Corinthians fora de casa no Brasileirão.

AMÉRICA-MG 1X 0CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Feminino – 12ª rodada

Data e horário: 21/05/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Jacará, Sete Lagoas (MG)

Gol: Andressa Alves (38’/2T)

AMÉRICA-MG: Taluane; Laís Giacomel, Maiara, Mimi, Ilana (Vick), Ana Flávia (Rafa Levis), Iara (Sassá), Radija, Emily Arias e Pimenta (Soraya). Técnico: Jorge Victor

CORINTHIANS: Nicole; Letícia Teles (Érika), Thaís Ferreira, Mariza, Juliete; Vitória Yaya (Gabi Zanotti), Duda Sampaio, Vic Albuquerque, Andressa Alves (Dayana Rodríguez), Jhonson (Ariel Godoi), Jaque Ribeiro ( Eudimilla).

Técnico: Lucas Piccinato

Árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Assistentes: Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG)