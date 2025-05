Conselho do Flamengo aprova criação de empresa para evitar taxação de Trump

Definição faz parte da estratégia do Rubro-Negro para tentar diminuir essa taxação, que pode ser de 30%, para 21% na disputa do torneio

Dessa forma, a empresa terá apenas o propósito de receber o dinheiro, sendo extinguida posteriormente. Isso porque os clubes podem pagar até 30% de impostos sobre a premiação com a taxação atual do governo americano.

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, nesta terça-feira (20), a criação de uma empresa temporária nos Estados Unidos. Assim, o intuito é fugir da taxação do governo de Donald Trump e tornar mais lucrativo o prêmio que o clube receberá pela participação do Mundial de Clubes. A votação contou 177 votos favoráveis, 17 contrários e 12 abstenções, e a informação é do portal “ge’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a criação, o Rubro-Negro tenta diminuir essa taxação para 21%. Afinal, a Fifa não conseguiu a isenção tributária que geralmente consegue nestes torneios.



Vale destacar que a primeira parte do pagamento da entidade deve acontecer no dia 29 de maio. O clube deve receber ao menos US$ 20 milhões (R$ 113,2 milhões na cotação atual) pela participação no torneio.

Esses valores são referentes à participação mais a premiação para duas vitórias e um empate na fase de grupos. Os clubes sul-americanos vão receber US$ 15,2 milhões (R$ 86 milhões) pela participação, além de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) por empate na fase de grupos.

O Rubro-Negro está no Grupo D, ao lado de Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia). A quarta vaga ainda será definida, visto que o León (México) não poderá disputar o torneio.