Confira quanto o Vasco embolsou com a classificação às oitavas do Copa do Brasil

Cruz-Maltino avançou de fase no torneio após confronto emocionante com o Operário-PR, em São Januário, definido nos pênaltis

Assim, se somar este valor com as bonificações das fases anteriores, o time de São Januário já ganhou mais de R$ 5 milhões. Afinal, recebeu R$ 1,5 milhão na primeira e R$ 1,8 milhão na segunda.

De forma emocionante, em São Januário , o Vasco despachou o Operário-PR nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o clube embolsou mais de R$ 2,3 milhões em premiação depois do empate por 1 a 1 no tempo normal e o triunfo por 7 a 6 nas penalidades máximas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda no primeiro tempo, Rayan aproveitou o vacilo da defesa, roubou a bola e colocou o Cruz-Maltino à frente no placar. No entanto, nos acréscimos do segundo tempo. Ademílson deixou tudo igual e levou a disputa para os pênaltis.

Nas cobranças, João Victor e Paulo Henrique desperdiçaram, porém Léo Jardim voltou a se destacar e fez três defesas para delírio da torcida na Colina Histórica.

Por fim, os comandados de Fernando Diniz agora aguardam os outros classificados para saber seu adversário na próxima fase, definido por sorteio. Já pelo Campeonato Brasileiro, o elenco terá pela frente o clássico com o Fluminense, no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada.