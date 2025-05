Bragantino x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil em Bragança Paulista; confira as principais informações do duelo

O Bragantino recebe o Criciúma nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil . No primeiro duelo entre as equipes, em Santa Catarina, o Tigre levou a melhor ao vencer o confronto por 1 a 0 e, portanto, joga por um empate no segundo confronto. Por outro lado, o Massa Bruta precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga para a próxima fase no tempo normal.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta faz um bom início de Campeonato Brasileiro e aparece na quarta colocação da tabela. Porém, vem de um resultado negativo no torneio. Em casa, perdeu para o Palmeiras, de virada, por 2 a 1. A situação, aliás, impediu que a equipe assumisse a liderança da tabela. Agora, virando a chave para a Copa do Brasil, precisa vencer de qualquer forma para avançar. Em caso de vitória magra, leva a disputa para os pênaltis, mas caso vença por dois gols de diferença, garante a classificação já no tempo normal.

Para a sequência da temporada, aliás, o Braga tem boas notícias. O goleiro Lucão, que esteve afastado por uma torção no tornozelo esquerdo, e o lateral-esquerdo Guilherme, que tratava de uma lesão na coxa direita, voltaram a treinar com o elenco na última segunda-feira (19). O técnico Fernando Seabra tem dois desfalques certos para a partida: os atacantes Fernando e Henry Mosquera, que tratam no DM uma tendinite patelar no joelho esquerdo e uma lesão na coxa direita, respectivamente.

Como chega o Criciúma

O Tigre não vive boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, afinal, está a uma posição da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com apenas seis pontos em oito rodadas. Aliás, não vence no torneio há cinco rodadas. O triunfo sobre o Bragantino, pela Copa do Brasil, foi um respiro para a equipe em meio a resultados negativos. Com o bom resultado, um empate em São Paulo já garante a equipe no mata-mata do torneio.

Apesar da sequência negativa, o técnico Eduardo Baptista, recém-chegado ao clube, demonstra confiança na equipe: “Estamos no início de um processo. Mesmo conhecendo muitos atletas, não pretendo descartar ninguém. Quero observar, orientar e dar oportunidades para tirar conclusões corretas. O Criciúma tem qualidade e precisamos resgatar a confiança”, disse.