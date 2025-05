Bellingham passará por cirurgia no ombro e desfalcará o Real Madrid no início de 2025/26

Jude Bellingham passará por uma cirurgia no ombro esquerdo após o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre 12 de junho e 13 de julho. Segundo a imprensa inglesa, a operação está marcada para a segunda metade de julho. Assim, o meia deve desfalcar o Real Madrid nos primeiros três meses da próxima temporada.

Além disso, Bellingham vai perder a pré-temporada do Real Madrid, as seis primeiras semanas de jogos oficiais e também os compromissos da seleção inglesa em setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 21 anos convive com esse problema no ombro desde novembro de 2023, quando se machucou em uma partida contra o Rayo Vallecano. Desde então, tem jogado com dores.

Após 18 meses nessa situação, o meia inglês vai finalmente passar por cirurgia para resolver o problema de forma definitiva. A ausência será um desafio também para o técnico Xabi Alonso, que assumirá o comando do Real Madrid após a saída de Carlo Ancelotti.

Bellingham marcou 37 gols e deu 26 assistências em 94 partidas pelo clube nas últimas duas temporadas.