Bahia arrasa Paysandu e avança na Copa do Brasil

Na Fonte Nova, com gols de Willian José (dois), Michel Araujo e Rodrigo Nestor, time quase reserva do Tricolor Baiano deita e rola

Com uma equipe quase toda reserva, o Bahia não teve dificuldades para golear o Paysandu por 4 a 0 nesta quarta-feira, 21/5, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto foi válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Com o resultado, o Bahia (que venceu no Pará por 1 a 0) garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A vitória do Tricolor Baiano apenas confirmou a grande superioridade técnica do Bahia, clube da Série A e participante da Libertadores, diante de um Paysandu que atualmente luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o time paraense também perdeu a final do Campeonato Paraense para o rival Remo. Os gols do Bahia foram marcados por Willian José (2), Michel Araujo e Rodrigo Nestor.