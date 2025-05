Atlético-MG x Maringá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na Arena MRV; confira as principais informações do duelo

Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o Atlético-MG recebe o Maringá na Arena MRV, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Willie Davids, o placar ficou em 2 a 2, com Igor Rabello e Hulk buscando o empate com o time mandante. Agora, portanto, uma vitória simples define quem avançará para as oitavas de final do torneio. Em caso de novo empate, a disputa acontecerá nos pênaltis.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares está escalado para a narração. Thiago Hugolini o acompanha nos comentários. Por fim, Vanderlei Lima fecha a equipe na reportagem.