Arias é o segundo sul-americano com mais assistências no mundo em 2025

No ano passado, Árias deu oito assistências para seus companheiros e balançou as redes em 14 oportunidades.

De acordo com um levantamento feito pelo perfil R10 Score, Jhon Arias é o segundo sul-americano com mais assistências no futebol mundial neste ano de 2025. O colombiano deu 12 passes até o momento e só perde para o brasileiro Raphinha, do Barcelona, que tem 16.

Em 2022, o colombiano alcançou grandes números com a camisa tricolor. Foram 16 gols e 17 assistências. Bem como no ano seguinte, quando o camisa 21 colocou 12 bolas nas redes e executou 16 passes.

Longo contrato para Árias

Muitas especulações surgiram sobre a saída do jogador do Fluminense. Entretanto, no início deste ano, o clube acertou a renovação do contrato com o colombiano que veste a camisa 21.

Um dos heróis das conquistas da Libertadores e da Recopa, Árias assinou novo vínculo até o meio de 2028. O colombiano chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e logo se tornou um dos ídolos da torcida.