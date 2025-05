Arena MRV é liberada para receber público total em jogos do Atlético

Após nova vistoria da Polícia Militar, local poderá receber mais de 43 mil torcedores a partir do duelo contra o Corinthians, no próximo sábado

Com a liberação, o estádio poderá receber mais de 43 mil torcedores já no confronto contra o Corinthians, marcado para o próximo sábado (24), às 21h (de Brasília), pela décima rodada do Brasileirão. Apesar da permissão geral, o setor da torcida visitante ainda enfrenta uma restrição. Afinal, as autoridades exigiram ajustes na área que, por enquanto, poderá receber até 2.500 torcedores.

Antes da nova permissão, a Arena MRV ainda sediará um jogo ainda com a capacidade limitada: o confronto entre Atlético e Maringá-PR, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília).

Sistema de reconhecimento facial

O clube também informou que, em breve, será implantado um sistema de reconhecimento facial no estádio. A tecnologia será integrada ao banco de dados do GaloID e, então, conectada aos sistemas do Ministério da Justiça e da Polícia Militar. O processo segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e da Lei Geral do Esporte.

Mudanças na Arena MRV

Além da implementação da grama sintética, tiveram outras mudanças no estádio do Galo. Entre elas, está a elevação do nível do gramado, que impactou a distância para as arquibancadas. Também foram feitas modificações na estrutura das arquibancadas, incluindo áreas com e sem cadeiras. Além disso, também houve ajustes na acústica do local.