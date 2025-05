Aparecidense x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Com a vantagem do empate, Tricolor mede forças com a equipe goiana, nesta quarta-feira, às 19h30, no Mané Garrincha, pela Copa do Brasil

Após o empate com o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com a Aparecidense, no Mané Garrincha. Com o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, os comandados do técnico Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, a partida. A transmissão, aliás, começa às 18h, com: Christian Rafael na narração, Pedro Fut nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.