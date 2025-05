Yuri Alberto assume fama de carrasco de seus antigos clubes em 2025

Centroavante já marcou sete gols nesta temporada contra Santos e Internacional. No último domingo, ele novamente decidiu o clássico alvinegro / Crédito: Jogada 10

Se tem uma lei que sempre prevalece no Brasil é a famosa ”Lei do ex”. E quem faz questão de cumprir esta regra a risca é Yuri Alberto. Afinal, o centroavante do Corinthians se tornou um verdadeiro carrasco dos seus ex-clubes na temporada de 2025. Quase 60% dos gols anotados no ano pelo camisa 9 ocorreram contra equipes que o jogador já atuou na carreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste domingo (18/5), o centroavante marcou o gol da vitória do Corinthians em cima do Santos, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, Yuri Alberto já havia marcado mais três vezes no Peixe nesta temporada. No duelo pela fase de classificação do Paulistão, Yuri Alberto anotou dois gols e protagonizou a vitória por 2 a 1, em Itaquera. Depois, na semifinal do Estadual, Corinthians e Santos voltaram a se encontrar e o camisa 9 foi as redes mais uma vez contra a equipe que o revelou. Além disso, já pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante marcou três gols na vitória do Corinthians por 4 a 2 em cima do Internacional, também em Itaquera. Ao todo, já são sete gols somados contra seus ex-clubes. “Na vez anterior que passei aqui falei que era a forma de mostrar caminho para eles (risos). É o respeito que tenho pelo Corinthians. Na primeira vez que joguei contra ex-clubes, no Inter contra o Santos, eu comemorei. Em todos os jogos do Corinthians quero marcar e ajudar”, disse Yuri Alberto, após o clássico alvinegro.