Vitor Roque se reapresenta no Palmeiras e Micael treina sem restrições

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (19) após a vitória contra o Bragantino, no último domingo (18). Na liderança do Brasileirão, o Verdão trabalha com foco na partida contra o Ceará, na quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Abel Ferreira contou com algumas novidades na atividade. Vitor Roque, que foi liberado do duelo em Bragança Paulista por conta do falecimento da avó, se reapresentou normalmente. Já Micael trabalhou sem restrições e volta a ser uma opção para o treinador português.