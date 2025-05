Vini Jr convoca Jorginho a jogar no Flamengo: ‘Te esperamos’

Volante divulga vídeo do último jogo do Arsenal da temporada, e atacante do Real Madrid manda recado nas redes sociais

Próximo de deixar o Arsenal e assinar com o Flamengo, o volante Jorginho recebeu a “convocação” de Vini Jr a defender o clube carioca. O atacante do Real Madrid, cria do Ninho do Urubu, comentou em uma publicação do jogaddor nas redes sociais, mostrando ansiedade em vê-lo em ação pelo Rubro-Negro.

“Te esperamos no Mengo!”, escreveu Vini Jr em vídeo publicado pelo Jorginho após o último jogo do Arsenal no Emirates Stadium, no último domingo (18).