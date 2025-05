Viña se aproxima de retorno aos gramados pelo Flamengo

O retorno de Matias Viña já está em contagem regressiva no Flamengo. Há possibilidade do jogador ficar à disposição para o jogo contra o Deportivo Táchira, no dia 28, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, ele ainda passará por testes, mas existe otimismo no Ninho do Urubu. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A previsão mais otimista aponta para um possível retorno de Viña na partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 25 de maio, às 16h, no Allianz Parque. Contudo, a comissão técnica e departamento médico adotam cautela para a volta do atleta.