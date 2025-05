Verratti compra ações de clube italiano

Marco Verratti está de volta ao cenário do futebol italiano, mas desta vez fora dos gramados. O meio-campista italiano comprou 40% das ações do Pescara, clube onde começou a carreira, que hoje disputa a terceira divisão da Itália. O investimento do jogador foi de 1,5 milhão de euros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere della Sera’, Verratti vai assinar os documentos da transação no fim deste mês. Além disso, o valor pago é cerca de 20 vezes menor do que ele recebe por ano no Al Arabi, do Qatar.

Nascido em Pescara, Verratti fez toda a base no clube e atuou como profissional por quatro temporadas. Em 2011/2012, fez parte do time que subiu para a Serie A, ao lado de Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, figuras importantes desta geração italiana. No ano seguinte, se transferiu para o PSG, onde jogou até 2023 e conquistou 30 títulos.

Agora como sócio, Verratti pode comemorar sua primeira conquista fora de campo ainda nesta temporada. Isto porque o Pescara está disputando os playoffs de acesso à Serie B e pode ter um futuro melhor pela frente.

Além do futebol, Verratti também investe em outros negócios. Nos últimos anos, aplicou dinheiro no setor imobiliário e comprou um restaurante em Paris.