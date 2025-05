Vasco vence nos pênaltis e despacha Operário-PR na Copa do Brasil

O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Cruz-Maltino fez o dever de casa e venceu o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6 após nova igualdade por 1 a 1, nesta terça-feira (20), em São Januário. Dessa forma, confirmou a classificação para a próxima fase. O atacante Rayan marcou o gol vascaíno após frango do goleiro Elias, enquanto Ademílson empatou para os paranaenses aos 48 da etapa final. Nas penalidades, Léo Jardim brilhou e assegurou a classificação.

Com a vitória, o Vasco avança às oitavas de final. Contudo, o próximo adversário será definido em sorteio pela CBF. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O clássico marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Tricolor das Laranjeiras, onde foi campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

Vasco sai na frente em frango do goleiro Elias

Após o empate no jogo de ida, o Vasco teve a oportunidade de decidir a classificação no caldeirão de São Januário. Dessa forma, propôs o jogo à moda Fernando Diniz e controlou as ações. Entretanto, inicialmente não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Do outro lado, o Operário-PR resistiu à pressão e tentava explorar o contra-ataque, mas não ameaçava a defesa cruz-maltina.

O primeiro tempo, no geral, foi morno. Contudo, as oportunidades apareceram nos últimos 15 minutos. Paulo Henrique criou a primeira grande oportunidade do Vasco, aos 33, mas Elias fez grande defesa. Depois, no entanto, o goleiro frangou em finalização de Rayan, aos 41, para a alegria dos vascaínos em São Januário. No fim, o Operário-PR assustou com Daniel Amorim e Joseph, mas Léo Jardim salvou.

Vasco sofre gol no fim, mas vence nos pênaltis

Atrás no placar, o Operário-PR foi obrigado a atacar. Contudo, deixou espaços. Assim, o Vasco explorou o contra-ataque e criou duas boas chances com Nuno Moreira e Lucas Piton nos primeiros 15 minutos. Na finalização do lateral-esquerdo, o goleiro Elias fez grande defesa e manteve a equipe paranaense viva na partida.