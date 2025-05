Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão da Liga Europa 2024/25 será definido nesta quarta-feira (21). Tottenham e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, em partida única valendo o título da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ambos os times fizeram uma péssima campanha na Premier League e veem na Liga Europa uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada e disputar um torneio europeu em 2025/26.

Como chega o Tottenham

O Tottenham vai em busca do seu terceiro título de Liga Europa e quer se colocar na segunda prateleira da competição. O Sevilla é o maior vencedor disparado, com sete troféus, seguido por Liverpool, Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid, todos com três canecos.

No entanto, o clube londrino fez uma temporada muito abaixo do esperado pelos seus torcedores e o técnico Ange Postecoglou chega pressionado para a disputa do título europeu. Isto porque o time faz uma péssima campanha na Premier League, em conjunto com as eliminações na quarta fase da Copa da Inglaterra e na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Além disso, o treinador enfrenta alguns problemas importantes no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Bergvall, Kulusevski e Maddison, que já foram titulares da equipe, estão lesionados e não entram em campo no San Mamés.