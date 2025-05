São Paulo volta a vencer o Náutico e avança na Copa do Brasil

Agora, o Tricolor fica no aguardo do sorteio para a definição do adversário das oitavas de final. Agora o São Paulo se prepara para encarar o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (24). Já o Náutico volta a campo no mesmo dia, contra a Ponte Preta, pela sétima rodada da Série C.

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor voltou a vencer o Náutico, repetindo o placar de 2 a 1. Luciano, o terceiro no confronto, abriu o placar e Rodriguinho, encerrando um jejum de três anos, fechou o marcador. Hélio Borges descontou para o Timbu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gol no começo e expulsões na primeira etapa

A partida começou com o São Paulo indo para cima. Lucas Ferreira recebeu pela esquerda e chutou cruzado para boa defesa de Muriel. No segundo lance de perigo, Oscar cobrou escanteio na cabeça de Luciano, que subiu sozinho e marcou o seu terceiro gol no confronto. Se a situação já era boa, melhorou quando Marquinhos acertou um pisão no pé de Cédric Soares e recebeu o vermelho, com o auxílio do VAR.

Antes que o Tricolor conseguisse aproveitar a vantagem em campo, o VAR entrou em ação mais uma vez. Ferraresi acertou carrinho perigoso em cima de Igor Fernandes. O árbitro deu só o amarelo, mas, após revisão, expulsou o venezuelano. Com dez para cada lado, o Náutico cresceu no jogo e teve sua primeira oportunidade, quando Carlinhos ficou com a bola, girou e bateu firme para defesa de Rafael. O São Paulo ainda teve duas oportunidades para ampliar. Primeiro, André Silva subiu sozinho na área e mandou por cima da meta. Depois, Lucas Ferreira bateu forte da esquerda e parou em defesa de Muriel.

São Paulo amplia e confirma a vaga

Na segunda etapa o Náutico começou mais com a bola e tentou criar oportunidades. Na melhor que teve, Thalissinho arriscou da entrada da área e parou em defesa de Rafael. Entretanto, o São Paulo consegui controlar a partida e se defender bem. Quando teve a oportunidade de ampliar, André Silva recebeu na pequena área e mandou por cima da meta.

Depois das alterações, o Tricolor conseguiu fazer o segundo. Ryan recebeu no ataque e chutou para defesa de Muriel. No rebote, Rodriguinho bateu bonito e voltou a marcar após três anos de jejum. O Náutico ainda conseguiu descontar. Após cobrança de escanteio, Rayan desviou e a bola ficou para Hélio Borges, que parou em Rafael na primeira, mas não desperdiçou na segunda. O gol chegou a ser anulado em campo, mas foi validado pelo VAR.