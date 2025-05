São Paulo terá dois novos desfalques para duelo contra o Náutico

Marcos Antônio e Lucca se lesionaram no embate contra o Grêmio, pelo Brasileirão e desfalca o Tricolor na Copa do Brasil

O São Paulo encara o Náutico nesta terça-feira (20), às 21h30, no estádio dos Aflitos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor tem vantagem após vencer por 2 a 1 no Morumbis, mas tem alguns problemas. Afinal, o técnico Luis Zubeldía, que já conta com uma série de desfalques, terá mais duas ausências para a partida decisiva no Recife.

O volante Marcos Antônio e o atacante Lucca, serão desfalques para o duelo contra o Náutico, em Pernambuco. Os dois saíram do duelo contra o Grêmio, no último sábado (17/5), pelo Campeonato Brasileiro, com dores, passaram por uma reavaliação e a comissão técnica decidiu preservar a dupla no duelo pela Copa do Brasil.

Marcos Antônio passou por exame de imagem nesta segunda-feira (19) e teve diagnosticada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Assim, ele permaneceu no Reffis do clube tratando a lesão com os médicos do Tricolor. Já Lucca se recupera de uma torção no tornozelo direito, mas diferente do volante, viajou com a delegação para Pernambuco e dará sequência ao tratamento no local do jogo, já que Zubeldía entende que é importante que o atacante esteja presente nesses momentos do clube.

Além disso, o São Paulo ainda tem outros desfalques. Calleri, Igor Vinícius, Luiz Gustavo e Henrique Carmo seguem no departamento. Assim como o meia-atacante Lucas Moura, que ainda trata uma lesão no joelho direito. Além disso, Ferreirinha tem uma contusão no pé esquerdo e também não joga. A dupla, aliás, só deve voltar em julho, após a pausa para o Super Mundial de Clubes.

