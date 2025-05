Santos x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe tenta entrar no G8 restando cinco rodadas para o fim do Brasileiro, onde se encontra o time carioca, com um ponto de diferença

No momento, o Peixe ocupa a 10ª colocação, com 14 pontos, e em caso de triunfo pode terminar a rodada no G8. O Cruz-Maltino, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 15 e quer encostar no pelotão da frente.

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos recebe o Vasco nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição. Assim, as duas equipes vivem momentos semelhantes ao tentar se estabelecer entre os oito primeiros colocados, que garantem vaga na próxima fase.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (21) terá a transmissão do canal oficial do Santos, no YouTube.

Como chegar o Santos

A equipe paulista busca se recuperar após tropeços recentes e aposta no fator casa para equilibrar o duelo. Afinal, não conseguiu vencer o Cuiabá longe de seus domínios na rodada anterior, no empate por 2 a 2, ao sofrer um gol aos 45 do segundo tempo. Nesse sentido, dos três triunfos na competição, dois deles foram como mandante: na estreia contra o Botafogo e diante do Grêmio.

Como chega o Vasco

Restam apenas nove rodadas para o fim da primeira fase. Dessa forma, os comandados do técnico Matheus Curopos trabalham para manter o bom desempenho e garantir a vaga nas quartas de final. Os confrontos com o Peixe pela categoria têm sido equilibrados, visto que já se enfrentaram pela competição em seis oportunidades, com duas vitórias para cada lado e dois empates.