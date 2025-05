Saiba a programação de Ancelotti até o fechamento da lista da Seleção

Italiano se despedirá do Real Madrid depois da partida contra a Real Sociedad, no sábado (24), e deve chegar ao Brasil na tarde de domingo (25)

Carlo Ancelotti já sabe como será o seu cronograma até sua chegada ao Brasil para iniciar a sua missão no comando técnico da Seleção Brasileira. Aliás, já há um planejamento bem definido para a recepção do treinador no Brasil. A informação inicial é da ESPN.

O italiano se despedirá do Real Madrid horas depois da partida contra a Real Sociedad, no sábado (24), às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Haverá um jantar comemorativo para marcar o adeus do comandante, que embarcará para o Rio de Janeiro na manhã do domingo (25).