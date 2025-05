Retrospecto de Diniz como técnico contra o Fluminense é equilibrado

Neste sábado (24/5), Fluminense e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e a partida marca mais um reencontro do técnico Fernando Diniz com o clube pelo qual ele foi campeão da Libertadores de 2023. Ao todo, Diniz comandou alguma equipe contra o Flu em quatro oportunidades. Venceu duas e perdeu duas.

Somente na última vez, à frente do Cruzeiro, Diniz já era campeão da Libertadores pelo Fluminense. As outras três ocasiões foram antes de 2023.

A primeira vez de Diniz contra o Fluminense foi com derrota

A primeira vez que esse encontro aconteceu foi no ano de 2019, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Diniz havia sido demitido do Fluminense naquele ano e foi para o São Paulo. O Tricolor Carioca superou a o paulista vencendo por 2 a 0 e saiu da zona do rebaixamento. Por outro lado, o time da casa terminou vaiado.

Em seguida, a segunda vez: vitória fora de casa. O São Paulo ganhou do Fluminense no Maracanã. O placar foi 2 a 1. Brenner brilhou balançando a rede duas vezes para o Tricolor Paulista. O resultado fez o time de Diniz se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro de 2020 com sete pontos de vantagem para o segundo colocado.

Da mesma forma, também no Brasilerão de 2020, no segundo turno da competição, outra vitória de Fernando Diniz. O São Paulo recuperou a vice-liderança da competição ao bater o Fluminense por 3 a 1, de virada. O time carioca saiu na frente com Wellington Silva, ainda no primeiro tempo. No entanto, a equipe paulista melhorou depois do intervalo, modificada pelo treinador, e alcançou a vitória com gols de Brenner, Luciano e Vitor Bueno.