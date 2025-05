Renato Augusto cogita se aposentar após rescindir contrato com o Fluminense

Meio-campista, de 37 anos, entende que não estava rendendo com a camisa do Tricolor e preferiu rescindir seu contrato, de forma amigável

A rescisão de Renato Augusto com o Fluminense, nesta segunda-feira (20) pegou os torcedores de surpresa. Afinal, o meio-campista esteve em campo no último domingo (18), no empate por 1 a 1 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão. O jogador, então, treinou normalmente com o restante do elenco, porém encerrou o seu vínculo com o clube.

Dessa forma, o atleta, de 37 anos, abriu mão dos salários que teria para receber até o fim do ano e saiu de forma amigável. Com o acúmulo de lesões nos últimos meses, o meia cogita, neste momento, se aposentar do futebol. A informação é do portal “ge”.