RB Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão Feminino: onde assistir

O confronto marca um reencontro entre as equipes que decidiram a Série A2 em 2023

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 21/5, às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

O confronto marca um reencontro entre as equipes que decidiram a Série A2 em 2023, quando o RB Bragantino conquistou o título. Atualmente, o RB Bragantino ocupa a 8ª posição na tabela, com 14 pontos. Por outro lado, o Fluminense está em 10º lugar, com 13 pontos.