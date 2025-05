Pepê, do Porto, relembra decisão com o Palmeiras e projeta duelo no Mundial

Revelado no Grêmio, jogador perdeu Copa do Brasil para o Alviverde, de Abel Ferreira, e agora terá novo confronto, em junho

O Mundial de Clubes, com 32 equipes, começará em junho e terminará em julho, nos Estados Unidos. Grandes duelos estão previstos, entre eles o confronto entre o Porto, de Portugal, e o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, que tem histórico no Sporting. O atacante Pepê, ex-Grêmio, falou sobre o reencontro com um antigo adversário dos tempos de Brasil.

No Grupo A, Palmeiras e Porto se enfrentam no dia 15 de junho, em Nova Jersey. Completam o grupo o Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al Ahly, do Egito.