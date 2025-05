Palmeiras segue plano à risca para chegar no ápice físico no Super Mundial

É difícil encontrar um clube no Brasil que viva uma fase melhor do que a do Palmeiras nesta temporada. Afinal, a equipe de Abel Ferreira lidera o Brasileirão, tem a melhor campanha da Libertadores e precisa de apenas um empate com o Ceará para avançar na Copa do Brasil. Contudo, o time segue completamente concentrado no Super Mundial e vem cumprindo à risca o plano para chegar 100% na competição.