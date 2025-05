Neymar se aproxima de retorno ao Santos em meio a dúvidas sobre o futuro

O torcedor do Santos deve, enfim, ver Neymar novamente em campo. O camisa 10 está em reta final de recuperação após lesionar a coxa esquerda e deve ganhar minutos contra o CRB, nesta quinta-feira (22). As equipes se enfrentam em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, a volta do craque vem em um momento decisivo, já que o contrato está próximo do fim. Além disso, o jogador ainda alimenta a chance de voltar a jogar pela seleção.