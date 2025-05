Náutico x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Morumbis e joga pelo empate. Timbu aposta no estádio dos Aflitos para conseguir a vaga

Nesta terça-feira (20), o São Paulo vai até Recife para encarar o Náutico, às 21h30, no estádio dos Aflitos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a primeira partida, no Morumbis, por 2 a 1 e joga ao menos por um empate para avançar as oitavas de final. Já o Timbu precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis ou por dois tentos para eliminar os paulistas e seguir na competição.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o jogo, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares está com as cordas vocais em dia para narrar o embate. João Miguel Lotufo tem a missão de comentar o prélio. Já André Bachá fará excelentes reportagens ao longo do espetáculo.