MP investiga jogador do Juventude por suspeita de manipulação de resultados

Operação Totonero apura envolvimento do atacante Ênio em esquema ligado a apostas esportivas; clube diz ter colaborado com autoridades / Crédito: Jogada 10

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (20) para investigar o atacante Ênio, do Juventude, e outras pessoas suspeitas de envolvimento em manipulação de resultados no futebol com fins lucrativos em apostas esportivas. A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão: um no imóvel do jogador e outro no estádio Alfredo Jaconi, onde os investigadores revistaram o armário de uso pessoal do atleta. A ação integra a chamada Operação Totonero, nome inspirado em um famoso escândalo de manipulação de partidas ocorrido na Itália nos anos 1980.

De acordo com o MP, a CBF pediu a abertura da apuração para aprofundar as investigações sobre distorções em apostas esportivas que, segundo o órgão, lesaram centenas de pessoas e beneficiaram alguns envolvidos com o esquema. Assim, durante o cumprimento dos mandados, os promotores recolheram celulares, documentos e mídias digitais que serão analisados para identificar outros possíveis participantes da fraude. As investigações, no entanto, continuam em andamento. Jogador já era alvo de alertas de casas de apostas Duas operadoras de apostas esportivas citaram Ênio em alertas que emitiram devido a movimentações consideradas atípicas envolvendo punições durante partidas. O primeiro episódio ocorreu na estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro, em março, contra o Vitória. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o árbitro advertiu o atacante com cartão amarelo após ele reclamar de uma falta próxima à área defensiva da equipe gaúcha. As casas de apostas identificaram um volume anormal de apostas prevendo que ele seria advertido. Entretanto, o segundo episódio aconteceu na oitava rodada, na derrota do Juventude para o Fortaleza, em maio. Novamente, um número elevado de apostas foi feito prevendo que Ênio receberia cartão amarelo. O jogador acabou sendo punido aos 39 minutos da etapa inicial, após uma falta por trás em Lucas Sasha.

Afinal, diante da reincidência, o clube afastou o jogador. A decisão, embora não tenha sido comunicada oficialmente, foi confirmada nos bastidores. Antes disso, após a primeira suspeita, Ênio já havia ficado fora da partida contra o Botafogo, mas foi reintegrado em 8 de abril, depois de conversar com a diretoria e negar qualquer envolvimento. Futuro indefinido Contratado ao Amazonas no início da temporada, Ênio disputou 17 partidas pelo Juventude, com dois gols e uma assistência. Seu desempenho no Campeonato Gaúcho levou o clube a adquirir 50% dos direitos do atacante por R$ 1,2 milhão. Porém, o futuro do jogador é incerto. A diretoria avalia como conduzir a possível saída do atleta, diante da possibilidade de não recuperar o investimento feito na contratação.

Por meio de nota oficial, o Juventude informou que está colaborando com as investigações. Leia a nota na íntegra: “O Esporte Clube Juventude informa que tomou conhecimento, na manhã desta terça-feira (20) e colaborou fornecendo os acessos necessários para ação do GAECO/MPRS, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube. Reiteramos nosso compromisso com a integridade e a transparência, e continuamos à disposição das autoridades para colaborar com o que for necessário.