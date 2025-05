Mano estuda opções para escalar pontas do Grêmio em decisão contra o CSA

O Grêmio tem pela frente um confronto decisivo contra o CSA, nesta terça-feira (20), na Arena, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como está em desvantagem no placar agregado, a tendência é de que o time vá a campo com suas principais peças. Assim, Cristian Olivera provavelmente começará a partida. Mano, no entanto, ainda tem dúvida na ponta direita.

Olivera nem sequer esteve entre os relacionados na derrota, de virada, por 2 a 1 para o São Paulo. Isso porque o uruguaio não tinha condições de atuar, por causa de uma gastroenterite. O camisa 99 teve tempo hábil de se recuperar e tem condições de retornar aos titulares