Lorran procura ‘falar no campo’ e deve receber nova chance no Flamengo

Jovem foi relacionado para o clássico, treinou com o grupo na segunda-feira e pode ser opção contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil

A novidade dos relacionados do Flamengo contra o Botafogo foi o meia-atacante Lorran. O jogador, que foi afastado do elenco principal e rebaixado para o sub-20, deve voltar a ganhar oportunidades no elenco profissional. Ele não chegou a entrar em campo, mas treinou normalmente na segunda-feira (19) com os demais atletas no Ninho do Urubu. Assim, ele pode aparecer entre os relacionados contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

O técnico Filipe Luís já deixou claro que ninguém tem vaga cativa no time do Flamengo. Com isso, Lorran é mais uma jogador que vai lutar por espaço dentro de campo. O treinador, novamente, utilizou a expressão “falar em campo” para garantir sequência.