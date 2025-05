Joana Sanz, esposa de Dani Alves, compartilha enxoval do primeiro filho do casal

Companheira do ex-jogador anunciou sua gravidez no fim de março, três dias depois da Justiça Espanhola absolver o ex-lateral-direito

A modelo já fez algumas aparições em que ostenta o crescimento da barriga. No começo de maio, aliás, ela compartilhou o álbum de fotos de sua primeira viagem com o ex-jogador depois da Justiça espanhola absolvê-lo de denúncia de estupro. O casal optou por viajar para Paris, capital francesa e cidade na qual o ex-lateral-direito morou quando defendeu o PSG.

Joana Sanz, companheira de Dani Alves, publicou uma parte do enxoval de seu primeiro filho, nesta terça-feira (20). A modelo mexicana não tinha indicado o sexo do bebê. Entretanto, a predominância da cor rosa de alguns itens deixou a impressão que ela espera uma menina. Entre os acessórios que ela exibiu em suas redes sociais estão uma necessaire, uma bolsa maternidade, uma mantinha e um conjuntinho de macacão, touca e luvinhas. A mulher de Dani Alves demonstrou fascínio, tanto que avaliou positivamente os objetos e vestimentas do enxoval.

Em encontro com a imprensa, no lado de fora do seu escritório, a advogada de defesa classificou a absolvição do ex-jogador como símbolo de regresso.

“Um retrocesso na luta contra a violência contra as mulheres, tanto legal quanto socialmente”, frisou a representante jurídica.

Inclusive, Ester apontou que se mostra apreensiva que caso esta decisão se mantenha, poderia se tornar um feito simbólico. No caso, que causaria um desânimo em eventuais vítimas de agressão sexual a exporem o caso devido à impunidade.