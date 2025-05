Internacional x Botafogo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A aprazível Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, será palco de Internacional e Botafogo, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola, então, às 15h (horário de Brasília).

Como chega o Inter

O Colorado é o lanterna da competição, com apenas sete pontos em 30 disputados no Brasileirão da categoria. Os gáuchos foram, assim, despencando na tabela. Venceram as duas primeiras. Em seguida, porém, perderam sete duelos consecutivos. Na última jornada, ao menos, não foram derrotados. Empataram com o Mineiro em 1 a 1.