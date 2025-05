Inter entrará em sequência de três jogos que decidirá seu destino no ano

O Internacional terá o Maracanã, do Ceará, como seu adversário seguinte. Posteriormente, o Sport pelo Campeonato Brasileiro e, na sequência, o Bahia, pela sexta e última rodada do Grupo F da Libertadores. O embate contra o oponente cearense, na teoria, será como visitante. Porém, o clube nordestino vendeu o mando de campo para empresários e provocou uma inversão. Afinal, a partida que deveria ser em Maracanaú, onde é a sede do clube, passou para Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. Com isso, o cenário será completamente favorável ao Inter, pois a equipe tem um grande número de torcedores na região.

O Inter vai para um momento de definição na temporada antes da paralisação para a realização do Mundial de Clubes. Isso porque dois dos três torneios que o Colorado disputa avançarão de fase, a Copa do Brasil e a Libertadores. Assim, a sequência dos três próximos jogos provavelmente ditará como será o destino da equipe no ano.

Em seguida, no domingo (25), o Colorado segue fora de Porto Alegre, dessa vez vai ao Recife para duelo contra o Sport pela décima rodada do Brasileirão. O time pernambucano tem o pior desempenho da competição. Isso porque é o último colocado, com apenas dois pontos em nove partidas. Além do pior ataque e defesa. Portanto, a avaliação é que o jogo é a oportunidade ideal para engatar uma recuperação no torneio. Isso porque o Internacional não vence há quatro rodadas, sendo três derrotas consecutivas e um empate. O contexto fez o time se aproximar da zona de rebaixamento. No caso, se encontra na 15ª posição, com dez pontos.

Inter terá nova final antecipada na Libertadores

Na semana seguinte, o Internacional medirá forças com o Bahia, em duelo que valerá a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Dessa vez, o embate será no Beira-Rio e a equipe gaúcha necessita de um empate.