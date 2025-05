Inter analisa soluções para desatenções, além de desgaste físico e mental

A falta de regularidade provocou uma aproximação do Internacional com a zona de rebaixamento. Isso porque o time engatou uma sequência de quatro jogos sem vencer no torneio, sendo três derrotas seguidas e um empate. A última partida, aliás, tinha um cenário propício para dar fim à fase ruim.

Os principais jogadores do Inter demonstram insatisfação com a performance recente da equipe. Afinal, o entendimento é que o Colorado consegue entregar o máximo do seu rendimento quando se encontra em cenário adverso. Por isso, há uma mobilização para solucionar fatores como o desgaste físico e mental, além da desatenção.

Assim, acredita-se internamente no clube que o desgaste mental e físico pela maratona exaustiva de compromissos, em um curto intervalo de tempo, também influencia no desempenho.

A performance vista como ideal são as atuações que o Colorado teve diante do Juventude, no Brasileirão, e o primeiro embate contra o Nacional pela Libertadores. No caso, quando a equipe estava perdendo o jogo.

Inter passará por ‘testes de fogo’ para a sequência da temporada

Inclusive, há um esforço tanto da comissão técnica no vestiário e também da diretoria para corrigir a falta de atenção do grupo. Tal intervenção, neste momento, explica-se porque o Internacional entrará em uma sequência de três partidas decisivas para a sua temporada.

Inicialmente, o Colorado enfrenta o Maracanã, do Ceará, em jogo que decide a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O embate ocorrerá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 19h, na próxima quinta-feira (22). Apesar de os gaúchos serem visitantes, na verdade, a equipe nordestina vendeu o mando de campo do jogo para empresários. Com isso, se criará um contexto que beneficiará o Internacional pela forte presença da sua torcida.

Posteriormente, no domingo (25), o Inter vai ao Recife para encarar o Sport. O duelo é visto como essencial para o time gaúcho iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, precisa se afastar da zona de rebaixamento e o Rubro-Negro pernambucano é o oponente perfeito em tal contexto. Até porque é o integrante do Brasileirão com a pior campanha.