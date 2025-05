Imagem de possível mãe misteriosa de herdeiro de Cristiano Ronaldo repercute nas redes

Filho mais velho do jogador tem mãe desconhecida; Imagem do craque português ao lado de uma mulher chamou atenção pela semelhança com menino / Crédito: Jogada 10

A mãe de Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, de 14 anos, é um mistério para a mídia. No entanto, uma imagem com a possível mulher misteriosa viralizou recentemente nas redes sociais. O herdeiro nasceu em 2010, época em que o jogador se relacionava com a modelo russa Irina Shayk. No entanto, ela não é a mãe do garoto. De acordo com periódicos britânicos da época, a mãe biológica de Cristiano Ronaldo Jr. seria uma garçonete norte-americana, com quem Cristiano teria tido um relacionamento de uma noite. Dessa forma, após saber da gravidez, supostamente, a mulher recebeu 10 milhões de libras para abrir mão da guarda e manter o anonimato.