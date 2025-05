Homenagem durante o casamento de Wesley reforça laço com Gerson, do Flamengo; vídeo

Com o meia de padrinho, lateral rubro-negro selou a união com Amanda Martins, mãe de sua filha, na noite da última segunda-feira (19)

Wesley tirou um momento de seu discurso para dirigir palavras de gratidão a Gerson, padrinho não só do casamento como da filha do casal também. Em tom comovido, o lateral recordou o suporte recebido pelo amigo nos momentos difíceis da carreira e o papel essencial em sua evolução.

A noite da última segunda-feira (19) ficará eternizada na história — e memória — de Wesley e Amanda Martins. Isso porque o casal reuniu amigos e familiares para selar a união em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Além das atenções aos noivos, o evento também ficou marcado pela carga emocional do vínculo entre o lateral do Flamengo e seu padrinho de casamento, Gerson.

“Ele me falava ‘isso tudo que você está vivendo, eu já vivi. Só uma fase. Quando passar, você vai ver que eu estava certo. Fica com tua família, tua mulher’”, revelou Wesley. O jogador ainda completou: “No pior momento, ele foi um dos caras que mais me abraçou. Por isso, se estou onde estou, é por causa dele”.

Flamengo de olho na Copa do Brasil

Fora às festas, o Rubro-Negro trabalha nos últimos ajustes para enfrentar o Botafogo-PB pela vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã. O time carioca entra em campo com a vantagem da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, ou seja, pode até empatar para avançar na competição.

Com o retorno de Gerson, suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, e a possibilidade de escalação de Wesley, que cumprirá suspensão diante do Palmeiras, a equipe ganha reforços importantes para a sequência decisiva da temporada.