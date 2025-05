Herói da classificação, Léo Jardim cita falha e vê ‘muita coisa’ para evoluir

Goleiro defende três cobranças de pênaltis e garante a classificação do Vasco na Copa do Brasil

“Fico feliz de poder ajudar. Claro que gosto quando o time ganha bem e eu trabalho menos. É importante também, quando a equipe precisa, eu poder estar ali para ajudar. Me dedico todos os dias para isso. É um trabalho coletivo do departamento de análise, que me dão as informações mais precisas possíveis”, disse o goleiro.

Léo Jardim foi decisivo mais uma vez. Afinal, foi o herói da classificação do Vasco sobre o Operário-PR , nesta terça-feira (20), em São Januário, pela Copa do Brasil. O goleiro defendeu três pênaltis do time paranaense e garantiu o triunfo por 7 a 6 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Dessa forma, ele destacou o trabalho do departamento de análise cruz-maltino.

Léo Jardim brilha nos pênaltis

O Vasco teve bom começo, controlou as ações e imprimiu mais volume. Contudo, encontrou dificuldades para chegar na área do Operário e teve que arriscar mais de longe. Assim, Vegetti ficou sumido do jogo. O goleiro Elias, que fez boas defesas, falhou em finalização de Rayan aos 41 minutos do primeiro tempo, para a alegria dos vascaínos em São Januário.

Já na etapa final, o Vasco sentiu o cansaço após os 15 minutos. Antes, ainda criou boas oportunidades com Nuno Moreira e Lucas Piton. Depois, o Operário-PR cresceu e o goleiro vascaíno se tornou protagonista com uma grande defesa em cabeceio de Neto Paraíba. Porém, Ademílson empatou aos 48. Nos pênaltis, Léo Jardim defendeu três cobranças e assegurou a classificação.

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Mas, apesar de todas as dificuldades, conseguimos nos portar muito bem. Tivemos um vacilo no último lance do jogo que poderia ter custado muito caro. São coisas que não podem acontecer no alto nível. É comemorar, mas ter a consciência que tem muita coisa pela frente ainda para trabalhar e evoluir”, ressaltou.

Com a vitória, o Vasco avança às oitavas de final. Contudo, o próximo adversário será definido em sorteio pela CBF. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O clássico marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Tricolor das Laranjeiras, onde foi campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.