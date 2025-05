Grêmio x CSA, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Tricolor Gaúcho saiu atrás no jogo de ida e agora recebe o Azulão pela volta da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), o Grêmio encara o CSA, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor Gaúcho perdeu por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Assim, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Em caso de uma vitória magra dos mandantes, a vaga será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra, Pedro Fut comenta e Pedro Rigoni apresenta suas reportagens ao longo do choque entre gaúchos e alagoanos.