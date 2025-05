Fortaleza x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Laion e Porco se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta-feira (21); confira as principais informações

O Fortaleza recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, no Ceará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Alviverde é líder isolado da tabela, com 23 pontos, enquanto o Tricolor de Aço aparece na sexta colocação, com 17.

Onde assistir

Sem transmissão divulgada até o fechamento desta matéria.