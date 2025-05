Fluminense embarca para Brasília para encarar Aparecidense pela Copa do Brasil

Além disso, o Tricolor não poderá contar com Canobbio, Facundo Bernal, Otávio e Germán Cano, que estão em recuperação de suas respectivas lesões. Renato Augusto, por sua vez, rescindiu seu contrato, de forma amigável, e cogita se aposentar. Lima voltou a treinar com o elenco, mas só deve aparecer no duelo com o Vasco, no sábado (24).

Para o duelo desta quarta-feira (21), o Fluminense terá a vantagem do empate, visto que triunfou no jogo de ida, no Maracanã, com gol de Keno. Caso perca por um gol de vantagem, a definição de quem ficará com a vaga nas oitavas de final será nos pênaltis.

Confira os relacionados do Fluminense