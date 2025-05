Flamengo x Juventude (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo nesta quarta-feira, às 15h, na Gávea, pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20; confira as informações do duelo

Em bom momento, Flamengo e Juventude fazem duelo nesta quarta-feira (21), às 15h, na Gávea, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, que buscam se aproximar do líder Palmeiras, estão com os mesmos 19 pontos na tabela de classificação. Terceiro colocado, o Rubro-Negro só está à frente por conta da diferença do saldo de gols. O Jaconero, portanto, ocupa a quarta posição.

Como chega o Flamengo

Mandante do duelo, o Flamengo chega para o confronto após se despedir da Copa Rio Sub-20 em derrota para o Botafogo por 4 a 1, no Nilton Santos. Apesar disso, o time vive bom momento no Brasileiro da categoria. A equipe de Nuno Campos, aliás, ocupa a terceira posição e busca a quarta vitória consecutiva e sétima na competição. Em caso de vitória e tropeço do líder Palmeiras, o Fla ficará apenas um ponto da liderança. O time, aliás, busca o terceiro título do torneio.

Como chega o Juventude

Do outro lado, o time Jaconero também vive grande fase sob o comando do técnici Filipe Dias. A equipe também venceu seis jogos, empatou um e perdeu três, assim como o adversário. Na última rodada, a equipe de Caxias do Sul venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e manteve 100% dentro de seus domínios. No entanto, fora de casa, o Juve precisa melhorar para seguir entre os líderes. A última vitória, afinal, foi contra o Internacional, na quarta rodada. Porém, perdeu de goleada para o Cuiabá por 6 a 0, logo na segunda rodada da competição.

FLAMENGO x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 11ª rodada

Data-Hora: 21/5/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Flamengo TV

FLAMENGO: Lucas Furtado; Wanderson Jr, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan Lucas, Felipe Lima e Guilherme; Alan Santos e Pedro Leão. Técnico: Nuno Campos.

JUVENTUDE: Luiz Turatto; Luiz Eudardo, Mateus Schaffer, Bernardo e Fred; Gabriel Borges, Luquinhas e Davi Góes; Guilherme Teixeira, João Trevisol e Carlos Júnior. Técnico: Filipe Dias.

Árbitro: Julio Cesar de Oliveira (RJ)

Assistentes: Gabriel Bernardo Duarte (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)