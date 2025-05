Flamengo deve poupar titulares na Copa do Brasil devido ao intenso calendário

Com o desgaste físico e mental, Flamengo seguirá com a estratégia de controle de minutarem no torneio eliminatório e encara o Botafogo-PB

Em meio ao intenso calendário do futebol brasileiro, o elenco do Flamengo tem enfrentado o desgaste físico e mental. Com isso, o técnico Filipe Luís deve poupar titulares para o compromisso na Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

Como, no momento, disputa Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Rubro-Negro tem sentido o peso de três competições simultâneas e fará ajustes no planejamento.