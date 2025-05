Ex-Fluminense celebra prêmio de melhor lateral-esquerdo do Escocês: ‘Gratificante’

Revelado pelo Tricolor, Jefté, de 21 anos, se destaca com camisa dos Rangers, com 52 partidas na temporada, um gol e quatro assistências

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o lateral-esquerdo Jefté, que atualmente defende as cores do Rangers, se destacou no Campeonato Escocês. Nesse sentido, o jovem ganhou a premiação de melhor jogador de sua posição na temporada, com 33 partidas na Scottish Premiership, com um gol e quatro assistências.

“Estou muito feliz, é muito gratificante. Eu fui parabenizado por ser o melhor lateral-esquerdo da temporada, e isso é algo que não tem preço. Não tenho palavras para descrever. Minha trajetória inteira, desde que eu cheguei, foi sempre com o intuito de procurar saber mais e entender mais a minha posição. E o que devo fazer dentro de campo para ajudar meus companheiros”, disse.