Esposa de Ronaldo Fenômeno pede ‘vergonha na cara’ a ex-volante apoiador da eleição na CBF

Celina referiu-se ao conteúdo como “discurso barato” e questionou a legitimidade da nota. “Fale por você! Só você assina essa carta. Agora que o seu chefe da FPF se candidata, você vem com esse discurso barato de democracia e transparência! Tenha dó e vergonha na cara!”, escreveu a empresária em um comentário. Por fim, declarou que dirigente “não representa nenhum campeão mundial dentro desse sistema em que se encontra”.

A empresária Celina Locks, esposa de Ronaldo Fenômeno, rebateu o posicionamento do ex-volante Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) através das redes sociais. Isso porque o dirigente publicou uma carta em defesa da eleição na Confederação Brasileira de Futebol em seu Instagram.

A crítica ocorreu justamente no momento em que Samir Xaud formalizou sua candidatura à presidência da CBF. O mesmo dirigente havia sugerido, meses antes, o nome de Mauro Silva como possível vice na eventual chapa de Ronaldo — que chegou a articular sua entrada na disputa, mas recuou após não obter apoio suficiente das federações estaduais.

Alinhamento com a visão de Ronaldo

As declarações de Celina ecoam o posicionamento adotado pelo Fenômeno nos últimos dias. O ex-jogador classificou a eleição da CBF como um processo viciado e disse tratar-se de “tudo farinha do mesmo saco”. Em entrevista ao ‘BandSports’, ele defendeu mudanças estruturais no estatuto e afirmou que, enquanto o poder estiver concentrado nas mãos das 27 federações, o futebol brasileiro continuará estagnado.

“Se não mudar o estatuto, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo”, declarou o ex-atacante.

Ronaldo também lembrou que tentou viabilizar uma candidatura ao cargo máximo da CBF, mas sofreu rejeição de 23 das 27 federações. Na época, a FPF havia sinalizado apoio nos bastidores, mas acabou votando pela aclamação de Ednaldo Rodrigues. A situação mudou com a decisão judicial que o removeu do posto e invalidou seu estatuto vigente.