O escritório de advocacia Hill Dickinson, com sede no Reino Unido, comprou os naming rights do novo estádio do Everton. Sendo assim, a nova casa do clube inglês levará o nome oficial de Hill Dickinson Stadium a partir da próxima temporada — 2025/26. Estima-se que a arena, localizada na área de Bramley-Moore Dock, em Liverpool, seja inaugurada em agosto e comporte até 52.888 torcedores. Considerado um das mais significativos do futebol europeu, o acordo gira em torno de 10 milhões de euros anuais, segundo reportagens do The Telegraph e veículos especializados. Ou seja, a parceria posiciona o Everton entre os clubes que melhor monetizam seus ativos estruturais na Premier League — juntando-se a Manchester City, Arsenal, Brighton, Brentford e Bournemouth, com contratos similares.

A assinatura do contrato representou o rompimento definitivo dos ingleses com a holding USM, ligada a Alisher Usmanov. Essa parceria anterior havia sido encerrada após a invasão da Ucrânia, em 2022, anulando um acordo de 30 milhões de euros para os direitos de nomeação. Impacto financeiro e legado ao Everton Com investimento total estimado em 750 a 800 milhões de euros, a nova arena representa um marco para o planejamento de médio e longo prazo do clube. O CEO Angus Kinnear declarou que a nova parceria "vai além da marca", e que o estádio será um símbolo das "ambições, dos valores e do futuro global" do Everton. Do lado do parceiro comercial, Craig Scott, CEO da Hill Dickinson, classificou o acordo como "uma oportunidade única em uma geração". Ele enfatizou que o projeto representa legado, ambição e o alinhamento entre duas organizações comprometidas com transformação e impacto social.