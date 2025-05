Do Botafogo ao destaque na Série B: Quem é Ênio, investigado por manipulação de apostas

Atacante é suspeito de forçar cartões amarelos em duas partidas do Juventude no Campeonato Brasileiro deste ano

Ênio, atacante do Juventude, está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, junto com outras pessoas suspeitas de envolvimento em manipulação de resultados no futebol com fins lucrativos em apostas esportivas. Aos 24 anos, o jogador teve início no Botafogo e se destacou na Série B do ano passado pelo Amazonas.

O inicio da sua carreira no futebol foi nas categorias de base do Botafogo, onde subiu para o profissional em 2020. Pelo Alvinegro, atuou em 32 partidas e marcou dois gols. Em 2022, portanto, o clube carioca emprestou o jogador ao clube belga RWD Molenbeek, que faz parte da Eagle, holding de multi clubes de John Textor. No entanto, na Bélgica, Ênio não atuou em partidas oficiais pela equipe principal, jogando apenas na equipe sub-21.