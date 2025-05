Cruzeiro se reapresenta de olho em jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil

O Cruzeiro reapresentou-se nesta terça-feira (20) após folgar na segunda, já de olho no duelo contra o Vila Nova. Afinal,o jogo está marcado para as 19h (de Brasília) de quinta, no Serra Dourada, na volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores celestes realizaram atividades na Toca da Raposa II.

Nesta terça, alguns titulares no empate em 0 a 0 com o Atlético, no último domingo, ficaram apenas na parte interna do CT realizando trabalhos de recuperação. No entanto, outros foram a campo normalmente.